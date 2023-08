Waregem Koerse dat is ook de hoedendefilé, met een knipoog naar de actualiteit

Naast het paardenrennen is de sfeer op Waregem Koerse misschien nog veel belangrijker. Zo kiezen ze elk jaar iemand die de mooiste hoed draagt en daar zijn sommige deelnemers zelfs maanden mee bezig.

Waregem Koerse heeft zo’n 35.000 mensen naar de Hippodroom gelokt voor de grootste paardenkoers van het land. Vrouwen dossen zich uit met de mooiste hoeden.

Wauw-gevoel

Vaak gaan ze creatief te werk en soms is dat met een knipoog naar de actualiteit. Zo is Barbie ook van de partij in Waregem. "Ik heb er een Ken opgeplakt en allemaal Barbies uiteen getrokken en allemaal op mijn hoed geplakt. De hoed heb ik zelf gemaakt", zegt Aude Vlerick, tegelijk ook kandidate voor Miss België 2024.

Ook huidig Miss België komt een kijkje nemen op wat voor Waregem dé hoogdag is van het jaar. "Als je hier binnenkomt, krijg je echt een wauw-gevoel. Ik ben eigenlijk superblij dat ik hier mag zijn", glimlacht Emilie Vansteenkiste.

"Je mag niet overdrijven met gokken"

Bubbels en bier vloeien rijkelijk over de toog en ook de gokkantoren draaien overuren. "Je mag niet overdrijven. Altijd spelen volgens je portemonnee. Hier krijgen we vooral spelers die gokken met kleine bedragen van vijf tot twintig euro. Weinig wedders van honderd euro", zegt bookmaker Guy Dezutter.

