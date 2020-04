Waregem keurt noodfonds van 2 miljoen euro goed

De gemeenteraad ondersteunt niet alleen de lokale economie en handel, maar ook de gezinnen en verenigingen. Daarnaast is er een geraamd verlies van 500.000 euro aan inkomsten.

Voor de gezinnen is er 1 miljoen euro weggelegd. Iedereen die op 17 maart officieel in Waregem woonde, krijgt een Waregembon van 25 euro. Voor de handel en economie is er 250.000 euro en nog eens zoveel voor de verenigingen in de vrijetijdssector. Kwetsbare gezinnen krijgen vanuit het welzijnshuis 250.000 euro voor uitgaven Het gaat om uitgaven in het kader van de strijd tegen covid-19.

Tijdelijke maatregelen

Een aantal handelszaken die nu verplicht gesloten zijn, hebben een huurcontract of concessieovereenkomst met de stad, EVAP Sportbeheer, De Schakel of WAGSO. De gemeenteraad besliste dat zij tijdens die verplichte sluiting geen huur moeten betalen. Ook de belasting- en tariefreglementen worden tijdelijk opgeschort.