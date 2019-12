Waregem investeert 100 miljoen

Waregem plant een grote vernieuwing van Het Pand en het cultuurcentrum De Schakel en wil ook meer groen aanleggen in de stad.

Schepen Rik Soens: “Het pand is aan vernieuwing toe. En daarvoor hebben we 17,7 miljoen euro veil om dat weer tot een hippe winkelbuurt te brengen. Een tweede groot project is de verbouwing van De Schakel. Vroeger aanpalend aan De Schakel was de oude bib. Daar gaan we 5,2 miljoen euro investeren om ook de mensen die aan culturele participatie willen doen om daar hun kans te laten krijgen.”

Reactie oppositie

N-VA/Open VLD vindt dat er bij de hele renovatie van Het Pand te weinig geld gaat naar compenserende maatregelen voor de gedwongen sluiting en verhuis van de handelaars. En volgens sp.a investeert de stad nog maar eens in beton, maar niet in mensen.

In Beveren-Leie komt er een fietsbrug over de Leie. En worden ook enkele miljoenen opzij gezet voor kunstgrasvelden voor de sport, ook in de deelgemeenten. Waregem moet 26 miljoen lenen, maar op het einde van de legislatuur al de schuld niet hoger liggen dan vandaag, zegt het stadsbestuur.