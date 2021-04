Waregem eindigt geslaagd seizoen met nederlaag

Waregem speelde gisteren zijn laatste wedstrijd van de competitie tegen Sint-Katelijne-Waver. De match was al snel gespeeld, maar Waregem blikt toch terug op een geslaagd seizoen.

Er bleek weinig verhaal tegen de sneltrein van de Antwerpse dames. Ze sloegen meteen een kloof en brachten de stand bij het begin van het tweede kwart op 14-36.

Waregem probeerde daar iets tegenover te stellen en toonde wat mooie combinaties op het parket. Tegen de overmacht van SKW bleek echter weinig te doen.

Op het tandvlees

Een afscheidnemende Margot Vanhoutte toonde nog wat staaltjes van haar klasse. De kloof bleef min of meer op twintig punten hangen: 31-52.

In het laatste kwart drukt SKW door en kan Waregem niet meer bijbenen. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd op 51-88 voor de Antwerpse dames. Een stevige score, maar Waregemtrainer Frederick Claessens kijkt tevreden naar het hele seizoen. "De meisjes zitten wat op hun limiet, maar het was een superjaar. Zowel voor de jonkies als de gevestigde waarden in de ploeg."