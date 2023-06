Waregem beslist om Elegantietocht te laten doorgaan

Eerder deze week bestond er twijfel om de klassieke Elegantietocht voor koetsen en ruiters in Waregem, dat deel uitmaakt van de PreCongé feesten, al dan niet te laten doorgaan. Dit door de hoge temperaturen van afgelopen week. De burgemeester, die verantwoordelijk is voor het dierenwelzijn, gaf gisteren groen licht na het nodige overleg te hebben gepleegd en deskundig advies te hebben ingewonnen.

wisselvallig en wolken

Zoals het Weerstation Waregem voorspelde kregen we zondagochtend te maken met een wisselvallig weerbeeld en geregeld wolkenvelden. Tijdens de dag steeg het kwik richting 25 graden. Geen enkele reden dus om de paarden en koetsen niet van stal te halen voor dit evenement. De lange onduidelijkheid zorgde er jammer genoeg voor dat heel wat deelnemers hebben afgehaakt.

Schaduw en water

De mooi gemaakte koetsen paradeerden al voor de elfde keer door het stadscentrum. Ook de paarden en menners zelf zagen er piekfijn uit en helemaal in stijl uitgedost. Onder de bomen in park Baron Casier konden de paarden schuilen in de schaduw. De stad had er ook voldoende wateraansluiting voorzien. De jurering van de koetsen vond plaats in het park, waar het een pak frisser is dan op de Markt.

Toeschouwers konden met de hele familie genieten van gratis rondritten met de stadskoets. Kinderen konden ook een ritje maken op een pony.