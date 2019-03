Warande Heule krijgt nieuwe gebouwen

In de Warande in Heule is de sloop gestart van oude gebouwen. Op het groene speeldomein komen twee gloednieuwe gebouwen: één voor polyvalente ruimtes en een tweede voor jeugdverblijf met overnachtingen.

De huidige gebouwen werden jarenlang intensief gebruikt en zijn dringend aan vervanging toe. Tijd voor een nieuwe stap in de verdere opwaardering van dit waardevolle speeldomein in Heule, dat de voorbije jaren in oppervlakte verdubbelde en een fietsverbinding en parking voor auto's kreeg. De bouw van de polyvalente lokalen voor zowel het verblijfcentrum als de speelpleinwerking zorgen op vlak van gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid voor een modernisering van het domein.

Eerst wordt de noordelijke vleugel gebouwd, aan de nieuwe ingang en parking langs de R8. In deze eerste bouwfase blijft de bestaande overnachtingsaccommodatie in gebruik en doet de noordelijke vleugel dienst als polyvalente ruimtes. In een volgende fase worden de polyvalente lokalen afgebroken om plaats te maken voor nieuwe. Paas daarna zal het noordelijke deel omgebouwd worden tot overnachtingsruimte. De oude overnachtingsinfrastractuur gaat dan tegen de vlakte.