Wapenstilstand: Premier naar Parijs, Bourgeois naar Ieper

De honderdste verjaardag van de Wapenstilstand gaat ook in politieke kringen niet ongemerkt voorbij.

Premier Charles Michel trekt zondag naar Parijs voor een herdenking aan de Arc de Triomphe met onder meer Donald Trump, Vladimir Poetin en Emmanuel Macron, terwijl Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) op post is in Ieper.

Zondag 11 november is het precies honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog officieel eindigde met de ondertekening van de Wapenstilstand. Dat wordt overal in ons land en in heel Europa herdacht.

Bij ons is de hoofdrol traditioneel weggelegd voor Ieper. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) trekt 's morgens naar de Kattenstad voor de Poppy Parade. Daarna volgt de Last Post onder de Menenpoort, waar Bourgeois een krans neerlegt.