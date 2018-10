Wapenstilstand 1918: Terug naar Kortrijk

We keren 100 jaar geleden terug in de tijd en gaan in vijf steden kijken hoe die er toen uitzagen op 11 november 1918. In Kortrijk werden de Duitsers midden oktober door de Britten verdreven. De stad had er vier volle jaren Duitse bezetting op zitten. De bevolking was uitgehongerd, maar de schade aan gebouwen viel nog mee. De geallieerden hadden wel bombardementen uitgevoerd, maar vergeleken met Ieper mochten de Kortrijkzanen niet klagen.

Vernielingen

Toch liepen enkele gebouwen de laatste dagen van de oorlog schade op. De fel verzwakte Duitsers wilde de opmars van de geallieerden zo veel mogelijk vertragen. Daarom vernielden ze alle strategisch belangrijke bruggen over de Leie. Omdat de Broelbrug het niet meteen begaf, brachten de bezetter 750 kg springstof tot ontploffing. Ook de kerk van Kooigem moest er aan geloven. Maar het kon erger geweest zijn, want de Duitsers hadden net voor hun aftocht tonnen springstof verborgen op verschillende plaatsen in de stad. Ze programmeerden de bommen om te ontploffen op 17 november. Maar zover kwam het niet.