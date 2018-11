Wapenstilstand 1918: Terug naar Brugge

In onze reeks rond 100 jaar wapenstilstand trekken we vandaag naar Brugge. Die stad mocht dan 30 kilometer van het front liggen, het was toch een favoriet doelwit van de Britse luchtmacht door de aanwezigheid van de Duitsers.

De Duitse bezetters hadden in Brugge een aantal wapenfabrieken en een duikbootbasis. De Britse luchtmacht wou door middel van bombardementen de Duitsers verzwakken. Vanaf 1917 neemt het aantal bombardementen toe. Brugge is zo bijna elke nacht een doelwit. Heel wat schade wordt ook aangericht door de Duitsers zelf, zeker op het einde van de oorlog. Ze laten een spoor van vernieling achter zich.

Op 19 oktober verlaten de laatste Duitsers in alle vroegte de stad via de Katelijnepoort. Om 11 uur zijn de eerste Belgen daar opnieuw en is Brugge heroverd. Enkele dagen later brengt koning Albert 1 een bezoek aan de stad. Hierna trekt hij naar het kasteel van Loppem. Hier vinden de legendarische onderhandelingen over een nieuwe regering plaats. Deze zouden resulteren in de invoering van het enkelvoudig stemrecht.

Lees ook: