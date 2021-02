Wannes Cappelle stelt filosofisch boekje voor

Wannes Cappelle heeft, in deze tijd nu de concertzalen dicht zijn, veel geschreven. Er is nu een filosofisch boekje uit dat Heersers heet.

Het past in een reeks over dominantie en daarin heeft Wannes het over taal. In de popmuziek is het Engels dominant. Oorspronkelijk zou hij ook in het Engels zingen maar uiteindelijk is het het West-Vlaams geworden en dat was duidelijk geen slechte keuze. De liederen van Franz Schubert zingt hij nu zelfs in het West-Vlaams.

Het was geen evidente keuze omdat Flip Kowlier het West-Vlaams al had gekaapt. Voor Wannes Cappelle was het toen wikken en wegen of zijn geliefde West-Vlaams hem wel zou brengen waar hij wou.

Het boekje Heersers van Wannes Cappelle kost 10 euro en verschijnt bij Academia Press.