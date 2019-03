Wannes Cappelle schrijft brief over klimaatplan Zwevegem

Wannes Cappelle, sinds kort inwoner van Zwevegem, schreef deze week een brief aan burgemeester Doutreluingne over het klimaatplan van Zwevegem. Hij onderschrijft dat er in Zwevegem iets moet veranderen en juicht het toe dat de burgemeester initiatief neemt.

Wannes Capelle verhuisde onlangs naar Zwevegem, maar stelt vast dat de auto heerst in het centrum van de gemeente. "De Jommekes en Miekes die in Zwevegem opgroeien spelen doorgaans veilig binnen de vier muren van hun tuintje. Je ziet ze amper in het straatbeeld. Je moet ook wel gek zijn als ouder om je kind de straat op te sturen. Auto's, vrachtwagens en brommers rijden er het haar van hun benen, lang - om een West-Vlaamse band te parafraseren - voordat ze het hebben." Dat schrijft Wannes Cappelle met een knipoog naar Jommeke én naar een nummer van zijn eigen band Het Zesde Metaal.

Maar wat later stelt hij het wat scherper. Er moet iets veranderen om Zwevegem leefbaar te houden:

"Ik kan me best inbeelden dat niet iedereen hiervan wakker ligt. De auto is een prachtige uitvinding, ziet er - in sommige gevallen - geweldig uit, en binnen zit je comfortabel. Maar we kunnen niet blind blijven voor de grote schade die wij en onze omgeving ervan ondervinden. Het recht om naar hartelust met de auto te rijden, is in strijd met het recht op propere lucht en het recht op een leefbare toekomst voor onze Jommekes en Miekes.

Een burgemeester en schepencollege die hier iets willen aan doen, verdienen applaus. Meer zelfs: het is hun plicht om verder te denken dan vandaag, verder dan de volgende verkiezingen, en te handelen in het algemeen belang. Wellicht willen veel kiezers horen dat niets moet veranderen. Dat alles kan blijven zoals het was. Maar als we willen dat alles blijft zoals het was, dan moet er veel veranderen."

Klimaatgemeente Zwevegem

Onlangs stelde burgemeester Doutreluingne een plan voor om van Zwevegem een klimaatgemeente te maken. Er komen 20 klimaatingrepen, waaronder een tweewekelijkse autoluwe zondag en een eigen klimaatfestival. Bovendien zal het gemeentepersoneel én het schepencollege met de fiets of een wagen op hernieuwbare energie naar het werk moeten. De uitvoering van de plannen is voorzien voor januari 2020.

Er kwam meteen heel wat reactie op het klimaatplan, zowel positief als negatief. Onder meer de organisator van de 6 uren van Kortrijk reageerde negatief op de plannen, nu ze in Zwevegem niet langer welkom zullen zijn.

Vandaag, op 1 maart, start een grote bevragingsronde bij de inwoners van Zwevegem. Ze kunnen via een online platform meer informatie krijgen over het beleids- en klimaatplan en ze kunnen er hun mening en ideeën achterlaten.

De volledige brief

Geachte Burgemeester, geachte Schepenen, beste Zwevegemnaren,

Als immigrant in deze fantastische gemeente wil ik graag iets kwijt naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen om de klimaatsverandering tegen te gaan.

Toen we enige tijd geleden van Antwerpen naar Zwevegem verhuisden, reden we langs de Kortrijkstraat onze nieuwe heimat binnen. We passeerden een bord waarop te lezen stond: 'Zwevegem, verzusterd met Zonnedorp'. Nu mijn kinderen zich volop aan het verdiepen zijn in het oeuvre van Jef Nys, springen de verschillen met het dorp van Jommeke in het oog.

De Jommekes en Miekes die in Zwevegem opgroeien spelen doorgaans veilig binnen de vier muren van hun tuintje. Je ziet ze amper in het straatbeeld. Je moet ook wel gek zijn als ouder om je kind de straat op te sturen. Auto's, vrachtwagens en brommers rijden er het haar van hun benen, lang - om een West-Vlaamse band te parafraseren - voordat ze het hebben.

Kan al dat verkeer niet rond Zwevegem geleid worden, vroeg ik me af. Ik leerde snel dat dat al het geval was. De meeste chauffeurs in Zwevegem komen uit... Zwevegem. Als je mensen vraagt waarom ze hun kinderen met de auto naar school brengen, krijg je als antwoord dat het veel te gevaarlijk is, met al die auto's. Dat dat grotendeels ouders zijn die ook hun kinderen naar school brengen omdat het te gevaarlijk is met al die auto's, zien de meesten wel in, maar niemand wil de eerste zijn om daar verandering in te brengen. Dat weten we al lang. Helaas verandert het niet vanzelf. Er zijn maatregelen nodig om het wandelen en fietsen in de gemeente veiliger en aantrekkelijker te maken. Dat zoiets mensen aantrekt, daar ben ikzelf het levende bewijs van. Eén van de doorslaggevende redenen voor ons om in Zwevegem te komen wonen, was het bestaan van de fiets-o-strade. Ik sta sneller in Kortrijk met de fiets dan met de auto.

Dat het allemaal nog beter en aantrekkelijker kan en moet, is duidelijk. Met lede ogen zag ik hoe recent nog de omgeving van de Kouterschool werd heraangelegd. Er kwam een grote parking en een park & ride tot vlakbij de schoolpoort. Fietsers en voetgangers delen een smal voetpad tussen de geparkeerde auto's. Wie naar het voetbalstadion wil fietsen, moet over een grote parkeerplaats tussen de auto's laveren. Een fietsrek is er niet te bespeuren. Aan de Kunstacademie is aan beide kanten van de brug meer parking dan klaslokaal. Je ziet er dan ook zelden een kind op twee wielen. In de Ellestraat ligt een industriezone temidden van een woonwijk. Langs welke kant de af- en aanrijdende vrachtwagens ook rijden, ze moeten door woongebied. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Je moet wel zot zijn om te fietsen door Zwevegem.

Ik stel het natuurlijk te scherp. Er wordt wel degelijk gefietst. Op zondag verkleden wij, automobilisten, ons in wielrenner en rijden in dikke drommen uren aan een stuk, om ons gebrek aan beweging tijdens de week te compenseren. Maar de meeste kilometers worden wellicht nog afgelegd op een hometrainer in het fitnesscentrum, waar haast iedereen met de auto naartoe rijdt. Dat is werkelijk te gek voor woorden.

Ik kan me best inbeelden dat niet iedereen hiervan wakker ligt. De auto is een prachtige uitvinding, ziet er - in sommige gevallen - geweldig uit, en binnen zit je comfortabel. Maar we kunnen niet blind blijven voor de grote schade die wij en onze omgeving ervan ondervinden. Het recht om naar hartelust met de auto te rijden, is in strijd met het recht op propere lucht en het recht op een leefbare toekomst voor onze Jommekes en Miekes.

Een burgemeester en schepencollege die hier iets willen aan doen, verdienen applaus. Meer zelfs: het is hun plicht om verder te denken dan vandaag, verder dan de volgende verkiezingen, en te handelen in het algemeen belang. Wellicht willen veel kiezers horen dat niets moet veranderen. Dat alles kan blijven zoals het was. Maar als we willen dat alles blijft zoals het was, dan moet er veel veranderen.

De maatregelen die het schepencollege voorstelt, zorgen voor heel wat reacties, zowel positief als negatief. En dat is goed. Er valt vanalles over te zeggen. Daarom is het goed en nodig dat er inspraakmomenten komen voor de burger. Maar één ding staat vast. Er moet iets gebeuren.

Er zijn mensen die veel willen doen, en er zijn er die niks willen doen. Dan zijn er twee mogelijke scenario's. Het eerste scenario: we verdelen Zwevegem in twee stukken. In het ene stuk komen dan alle parkeerplaatsen, fabrieken en vrachtwagens. Daar is het elke zondag rally, en alle fietsen worden vervangen door quads. De snelheidslimiet bepaalt elke chauffeur zelf, want iedereen weet van zichzelf wel hoe goed hij kan rijden. Autorijden wordt een stuk veiliger, want alle bomen worden gekapt. Enkel onkruidloos, gemillimeterd gazon en recht afgesnoeide hagen zijn nog toegelaten. Niemand hoeft afval te sorteren of vuilniszakken te betalen, je mag er alles gewoon op straat kieperen. Huizen isoleren is niet nodig, de huizen worden verwarmd met alles wat men maar kan opstoken. En elk beest of insect dat geen gezelschapsdier is of niet geschikt is voor menselijke consumptie, wordt uitgeroeid.

In het andere stuk van Zwevegem zijn enkel fietsen, bolderkarren en paarden toegelaten en worden alle parkeerplekken en industriezones natuurgebied. Elke gram CO2 die je er uitstoot, moet je compenseren met het persoonlijk planten van een boom en op vlees eten staat de doodstraf.

Een tweede, aantrekkelijker en realistischer scenario: we gaan met z'n allen samenzitten, verdelen de inspanningen en zoeken samen hoe we geleidelijk aan, maar met forse tred kunnen werken aan een groenere, meer leefbare gemeente. Want er is geen tijd meer te verliezen.

Daarom juich ik de voorzet die burgemeester en schepenen hebben gegeven luid toe. Mocht ik nog niet in Zwevegem wonen, ik verhuisde meteen hierheen. Laten wij, Zwevegemnaars, nu een constructief debat aangaan, en laten we vooral het hoofd koel houden. Dat helpt alvast ook al een beetje tegen de opwarming van de aarde.

Wannes Cappelle