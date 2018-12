Wandelwake voor verdronken vluchtelingen

Nog tot drie uur vanmiddag kan wie dat wil deelnemen aan een stille wandelwake op het strand van Zeebrugge. En dat om de kinderen en jongeren te herdenken die in 2018 verdronken zijn in zee terwijl ze op de vlucht waren.

Symbolisch op Onnozele Kinderdag, de dag waarop de Katholieke Kerk de onschuldige kinderen herdenkt die koning Herodes doodde, worden op het strand van Zeebrugge de vluchtelingenkinderen herdacht. Zij die stierven in de Middellandse zee of elders in zee, op zoek naar een beter leven.

Op het strand is een wandellabyrint aangelegd met beeldjes van de Common World Remember me installatie van Koen Vanmechelen. Een initiatief van Crea Thera, de vzw die ook kinderen en jongeren ondersteunt in het getraumatiseerde Bosnië-Herzegovina.

Tot drie uur vanmiddag kan je in stilte wandelen worden tussen de 300 beeldjes.