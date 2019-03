Wandelaars bellen politie voor rustende zeehonden

Volgens de politie denken de wandelaars vaak ten onrechte dat het om zieke dieren gaat, terwijl de zeehonden gewoon even willen uitrusten.

Rustende zeehonden zijn op onze stranden ondertussen een bekend fenomeen geworden. Ondanks eerdere informatiecampagnes blijken vooral toeristen hier echter nog niet mee vertrouwd.

Met rust laten

De politie benadrukt dat het belangrijk is om zieke en gezonde dieren van elkaar te onderscheiden, zoals in Nieuwpoort bijvoorbeeld ook aangegeven staat op informatieborden. Het is aangewezen om zeehonden die een alerte indruk geven gewoon gerust te laten. Zieke dieren kunnen wel meegenomen worden door de hulpdiensten. Die ongezonde zeehonden kunnen onder andere herkend worden aan hun platte houding of aan kleine verwondingen.

Zowel bij gezonde als bij zieke dieren geeft de politie de raad om zeker op twintig meter afstand te blijven. Een zeehondenbeet is niet alleen pijnlijk, er kunnen ook ziektes overgedragen worden op mensen of hun huisdieren.