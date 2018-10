Walter Capiau is overleden

In de jaren zeventig maakte Capiau de overstap naar de openbare omroep BRT, waar hij aan de slag ging bij Radio 2. De man werd al snel wereldberoemd in Vlaanderen met zijn zondagse radioshow 'Capriolen van Capiau', waarin hij nietsvermoedende luisteraars in de luren legde met telefoongrappen. Capiau's Capriolen werden uiteindelijk zijn springplank naar de televisie. Hij begon in programma's als 'Tienerklanken', 'Magesien' en 'Binnen en Buiten' op zondagmiddag, maar écht populair werd hij pas met 'Hoger Lager', dat vanaf 1983 te zien was op de openbare omroep. In 1989 verhuisde Capiau naar de nieuwe commerciële omroep VTM. Hij werd er met 'Rad van Fortuin' een van de sterkhouders.

De voormalige radio- en televisiepresentator heeft zijn hele leven in de spotlights gestaan en maakte van 'Rad van Fortuin' en 'Hoger, Lager' begrippen. Maar na beschuldigingen van kindermisbruik, schuwde hij de laatste jaren van zijn leven alle publiciteit. In augustus raakte bekend dat Capiau ernstig ziek was, nu blijkt hij in alle stilte te zijn overleden.

Politiek

Sinds zijn pensioen leefde Capiau in Oostduinkerke. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, Capiau was toen al 68, stond hij op de N-VA-lijst in kustgemeente Koksijde, maar hij raakte niet verkozen. Van 2008 tot 2011 was hij voorzitter van N-VA Koksijde-Oostduinkerke.