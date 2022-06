Walstroom aftappen mogelijk op Hendrik Baelskaai

Er staan vijf nieuwe stroomkasten met telkens een viertal connecties om een schip van walstroom te voorzien. De schippers en vissers zijn tevreden met de investering, ze kunnen voortaan ook daar hun dieselmotoren uitschakelen.

Het is donderdag en dan meren extra veel vissersschepen aan in Oostende. En sinds deze week kunnen ze gebruik maken van deze walstroomvoorziening. Bij de heraanleg van de kaai aan het visserijdok was dat eerst niet voorzien, maar nu kan het wel. De haven van Oostende die de 100.000 euro kosten ophoest, noemt het een investering in duurzaamheid, CO2-beperking en ook lawaaivermindering.