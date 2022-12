Walrus Thor zwemt onze kust alweer voorbij

De walrus Thor, die vorige maand in alle stilte onze Belgische kust voorbij zwom op zijn reis van Westkapelle in Nederland naar Dieppe in Frankrijk, is opnieuw gesignaleerd. Hij dook vanmorgen op in het Britse Scarborough.

Het is dus al de tweede keer dat Thor onze Belgische kust links laat liggen of deze keer rechts, hij zwom namelijk van Dieppe naar Scarborough.

(lees verder onder de kaart)

Walrussen leven normaal gezien tussen het drijfijs in de Noordelijke IJszee. Het is dus behoorlijk uitzonderlijk dat er eentje naar de Noordzee afgedwaald is. Deze walrus werd voor het eerst op het strand van Petten in Noord-Holland gespot. Daar kreeg de kolos de naam Thor. Van Petten trok Thor naar Neeltje Jans in Zeeland om vervolgens uit te rusten op het strand van Westkapelle. Vanuit Nederland zwom hij dan opnieuw verder richting Frankrijk, waar hij strandde in Dieppe. Vandaag dook hij op in Scarborough, wat wil zeggen dat Thor in alle stilte onze kust opnieuw voorbij is gezwommen.