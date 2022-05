Walking Egg is voorbode van grote tentoonstelling van Koen Vanmechelen

Na de primeur in de Italiaanse stad Firenze kiest kunstenaar Koen Vanmechelen voor Knokke-Heist om er in oktober zijn grote tentoonstelling met nieuw werk te lanceren.

En vanmiddag is daarvoor al een eerste zaadje geplant in de vorm van een Walking Egg. Koen Vanmechelen, kunstenaar Cosmopolitan Renaissance: “De Walking Egg. Ik denk dat ik daarvoor bekend sta in vele delen van de wereld. De Walking Egg staat bekend als symbool van fertiliteit. Het is het ei dat op zoek is om herboren te worden.”

Het nieuwe kunstwerk, volledig in wit marmer, is te zien aan de ingang van het Knokse cultuurcentrum Scharpoord. Het is slechts een voorbode van wat later dit jaar van de West-Vlaamse kunstenaar Koen Vanmechelen In Knokke-Heist zal te zien zijn.