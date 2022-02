Wake voor Oekraïne in Kortrijk

Iedereen kijkt met afschuw naar wat er nu in Oekraïne aan het gebeuren is. 250 mensen kwamen daarom samen om een wake te houden.

Oekraïners hielden een minuut stilte voor de slachtoffers en zongen en baden voor hun familieleden in het thuisland.

Ook heel wat inwoners van Kortrijk namen deel aan de wake. Ze willen vooral helpen en goederen en medicamenten inzamelen voor de getroffen bevolking en de vele vluchtelingen.

Getuigenissen van Oekraïners

“We zijn nu aangevallen door een heel grote en sterke vijand. We hebben uw hulp nodig. Het gevaar is niet enkel voor Oekraïne. De hele wereld is nu in gevaar door een gek die oorlog voert in Oekraïne”, getuigt Pavlo Petrov.

Een vrouw uit Oekraïne vertelt: “Momenteel heb ik geen mogelijkheid om terug te keren naar mijn thuisland. Mijn familie en vrienden brengen daar al vier helse dagen door in schuilkelders. Er worden kinderen geboren in schuilkelders. Mensen sterven op straat.”

(lees verder onder de foto)

Kortrijk helpt

De stad Kortrijk zet acties op voor zowel vluchtelingen als mensen die in Oekraïne gebleven zijn en moeten schuilen voor het geweld.

Momenteel zijn er al twee Oekraïense vluchtelingfamilies met kleine kinderen toegekomen in Kortrijk. De kerkgemeenschap van Kortrijk verzamelt materiaal zoals kleren, bedlinnen en medicamenten. Wie wil helpen kan op woensdag 2 maart materiaal binnenbrengen op het adres Hoevestraat 17 van 14.00 tot 17.00 uur.