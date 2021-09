Wake op begraafplaats Bredene-Sas na aangekondigde sluiting

Er vond een vreemde wake plaats in de vooravond gisteren in Bredene-Sas.

Daar stond de wijk even stil bij de nakende sluiting van de begraafplaats. Het werd 16 jaar geleden al aangekondigd, maar toch blijft het emotioneel. Het kerkhof op de wijk 't Sas in Bredene gaat zijn laatste maand in. Er liggen zo'n 1600 mensen begraven en voor sommigen wordt het Sas dus niet de laatste rustplaats. (Lees verder onder de foto)

Op de begraafplaats liggen onder meer ex-rode duivel Laurent Verbiest en de beloftevolle zanger Ron Davis begraven. Naast de begraafplaats wordt gebouwd, de begraafplaats krijgt een andere invulling.