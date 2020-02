Wagens uitgebrand in Mannekensvere en Nieuwpoort

Zaterdagavond is er zowel in Mannekensvere als in Nieuwpoort een wagen uitgebrand.

Zaterdagavond werden de korpsen van Nieuwpoort, Middelkerke, Koksijde-Oostduinkerke en Veurne opgeroepen voor twee autobranden. Eén wagen brandde volledig uit bij de inrit van de parking van het tankstation in Mannekensvere. Terwijl de bluswerken daar bezig waren kwam er een tweede autobrand binnen. Een bestuurder verloor de controle over zijn voertuig in een bocht langs het Spaarbekken van Nieuwpoort. Ter hoogte van Bloso ging de wagen door een vangrail en een draadafsluiting om een tiental meter verder tegen een loods tot stilstand te komen. Ook deze wagen schoot in brand en werd volledig vernield. Aanvankelijk dacht men dat er een loods in brand stond maar dat bleek niet het geval. Daar viel er een een lichtgewonde die werd overgebracht naar het ziekenhuis.