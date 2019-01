Donderdagavond kwam een kleine bestelwagen in de gracht terecht in de Diksmuidestraat in Sint-Pieterskapelle bij Middelkerke.

Net voorbij een bocht ging het fout, de wagen slipte in de berm en kwam op zijn flank in de gracht terecht. De bestuurder, die uit de richting van Middelkerke kwam, kon zelf het voertuig verlaten vooraleer de brandweer ter plaatse was. Hij werd met lichte verwondingen naar een ziekenhuis in Oostende overgebracht.

De brandweer van Middelkerke bleef ter plaatse tot de wagen getakeld was. Het is niet de eerste keer dat er op die plaats wagens in de gracht terecht komen.