Wagen rijdt tegen gevel en beschadigt nog drie wagens in Esen

Alhoewel er weinig auto’s op de baan waren zaterdagavond, zorgde een 19-jarige bestuurder uit Diksmuide toch voor zware schade aan een woning en drie wagens in de Vladslostraat in Esen bij Diksmuide.

Net over de overweg verloor de bestuurder de controle over zijn kleine bestelwagen en ramde de voorgevel van een woning. De wagen reed nog een eind door en beschadigde daarbij nog drie andere gestationeerde wagens alvorens tot stilstand te komen. Een stuk muur werd bij de botsing ingedeukt en onder de dakgoot gaapte een grote barst. Ook binnen de woning is de muur gebarsten.

De brandweer kwam de woning stutten en enkele weggeslingerde brokstukken opruimen. De bestuurder raakte niet gewond, maar zijn wagen moest getakeld worden en werd zwaar beschadigd door de aanrijdingen. Ook twee van de aangereden wagens werden ernstig beschadigd.