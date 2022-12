Wagen rijdt in op vrachtwagen met heftruck

Deze ochtend gebeurde er een ernstig ongeval langs de Noorderring in Ieper. Een wagen reed daar in op een geparkeerde vrachtwagen.

Deze ochtend liep het grondig mis op de Noorderring in Ieper. Een wagen reed er in de richting van Poperinge en botste tegen een geparkeerde vrachtwagen, waaraan aanhangwagen met heftruck hangt. De hulpdiensten snelden ter plaatse en hadden meer dan een uur nodig om de bestuurder uit het voertuig te bevrijden. Het slachtoffer is volgens de eerste informatie zwaargewond.

De Noorderring werd lange tijd in een rijrichting afgesloten tussen de aansluiting met de A19 en het kruispunt met de Pilkemseweg.