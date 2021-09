Wagen rijdt in op betonblok op E17 in Marke

Zaterdagmorgen reed een auto met Franse nummerplaat op de E17 ter hoogte van Marke in op een betonblok. De wagen knalde op de scheiding tussen de snelweg en de parking van het tankstation Shell. Er is één dode, één zwaargewonde en een derde inzittende sloeg op de vlucht.

De Peugeot reed rond 9u45 om een onverklaarvare reden in op de vluchtheuvel die de snelweg van de afrit naar de parking scheidt. Het voertuig ging een aantal keer over kop en kwam midden in het struikgewas terecht.

Het ongeval eist een zware tol: één iemand is overleden, een tweede passagier is zwaargewond en de derde sloeg op de vlucht. De politie zet een speurhond in om die persoon terug te vinden.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. Verder heeft het verkeer heeft niet veel hinder van het ongeval ondervonden.