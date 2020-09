Wagen rijdt in gevel in Knokke-Heist

Vrijdagnacht heeft een personenwagen een deel van een gevel in Knokke-Heist kapot gereden. Dat meldt HLN. De bewoners van het huis lagen te slapen toen het ongeluk plaatsvond, maar bleven ongedeerd.

Rond 2u vannacht werden de bewoners van een huis in de Westkapellestraat wakkergeschud door een ongeval. Een BMW kwam met hoge snelheid vanuit Heist en reed een gevel aan flarden. De bestuurder was eerst door de haag gevlogen en belandde met zijn achterkant in de huiskamer. De zonnewering en het raam moesten eraan geloven.

Geluk bij ongeluk

De klap was immens. “Ik dacht eerst aan een aanslag en durfde mijn bed niet uit”, reageerde de zwaar geschrokken bewoonster kort na het ongeval. Brandweer en takeldienst kwamen vrijwel meteen ter plaatse. Het politieonderzoek moet uitwijzen hoe de wagen in de gevel belandde. Net als de bewoners, bleef de bestuurder ongedeerd.

De wagen zelf zou eigendom zijn van een lokale loodgieter. Wie precies achter het stuur zat, is voorlopig onbekend.