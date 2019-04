Op de E403 is rond halfzes vanavond in Moorsele een wagen over de kop gegaan. In de richting van Kortrijk staat een file.

De brandweer is ter plaatse om het wegdek vrij te maken. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Ook de precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Automobilisten rijden tussen Roeselare en Kortrijk best om via alternatieve wegen. Later meer.