Wagen opengereten bij ongeval op E40

Op de E40 in Adinkerke is vanmorgen een spectaculair ongeval gebeurd. Een auto reed in op een vrachtwagen in de file. Door de botsing werd de wagen opengereten. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

De monovolumewagen reed in op de achterkant van een vrachtwagen in de staart van een file op de E40 tussen Adinkerke en de Franse grens. De file ontstond door grenscontroles aan de grens bij Ghyvelde. Er werd een ziekenwagen en de brandweer ter plaatse gestuurd.

Zware schade aan wagen

Door het ongeval was de file aangegroeid tot tegen het op- en afrittencomplex van Adinkerke. De politie en de brandweer sloten de oprit naar Frankrijk korte tijd af tot de wagen getakeld was en de autoweg vrij was gemaakt van brokstukken.

Door de botsing met de achterkant van de vrachtwagen werd de monovolumewagen vooraan volledig opengereten. De vrachtwagen liep minder schade op. Ter hoogte van het ongeval werd het verkeer op één rijstrook afgeleid.

De toestand van de bestuurder is niet bekend. De ziekenwagen bracht de bestuurder over naar het ziekenhuis in Veurne.