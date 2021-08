Wagen knalt tegen verlichtingspaal in Marke

Bij een zwaar verkeersongeval op de E17 in Marke (Kortrijk) zijn tijdens de nacht van zaterdag op zondag vier lichtgewonden gevallen. Het ongeval gebeurde iets na 1u in de richting van de Franse grens.

Nadat de bestuurder van de Volkswagen Passat om onbekende reden de controle over het stuur verloor, knalde de wagen tegen een verlichtingspaal rechts van de snelweg. Als gevolg van deze klap brak het rechtervoorwiel van de Volkswagen Passat af en kwam de wagen enkele tientallen meters verder tot stilstand op de pechstrook. In de wagen zaten vijf Fransen die vanuit Nederland huiswaarts reden. Eén inzittende bleef ongedeerd, vier anderen werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Een ploeg van de brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken - die her en der verspreid lagen - op te ruimen. Door het ongeval bleef de invoegstrook vanuit Kortrijk-Zuid een tijdlang afgesloten, maar gezien het late uur veroorzaakte dit weinig verkeershinder. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.