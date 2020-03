Wagen knalt tegen muur van drukkerij in Hulste

In Hulste gebeurde zondagmorgen een bizar ongeval: een wagen knalde er tegen de muur van een drukkerij.

Op het kruispunt van de Bruggestraat, de Abtsulstraat en de Hazebeekstraat in Hulste gebeurde zondagmorgen rond 5u een bizar ongeval. Een jongeman die in de Hazebeekstraat reed, maar vermoedelijk in slaap viel, ging op het kruispunt rechtdoor en knalde tegen de muur van drukkerij Graphic Center aan de overzijde. Die liep door de klap verschillende barsten op en werd preventief gestut.

De jongeman bleef als bij wonder ongedeerd. Zijn voertuig moest getakeld worden.