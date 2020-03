In Deerlijk is vrijdagavond omstreeks middernacht een personenwagen tegen een hoogspanningscabine geknald. Niemand raakte gewond.

In de Tapuitstraat in Deerlijk zorgde een verkeersongeval vrijdagavond even voor opschudding. Een personenwagen miste er een bocht en kwam zo in een hoogspanningscabine terecht.

De brandweer kwam even ter plaatse om eventuele geknelden te bevrijden, maar de inzittenden konden het voertuig al verlaten. De bestuurder bleef ongedeerd, de passagier werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.