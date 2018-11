Het ongeval gebeurde net over de grensovergang. De Franse bestuurder van de wagen raakte zwaargewond en is naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. Door het ongeval is de snelweg volledig versperd, er staat een file vanaf de LAR. Het verkeer wordt omgeleid via de eerste afrit in Frankrijk. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet duidelijk.