Wagen kan bakfiets maar net ontwijken en belandt in woning

Kort na de middag is op de Esenweg in Diksmuide een wagen in de gevel van een leegstaande woning gereden. Niemand raakte gewond.

De chauffeur van de wagen wilde van op een parking de weg oprijden, maar had een bakfiets met twee kinderen van 2 en 5 jaar in niet gezien. En toen ging het helemaal mis. Allicht trapte de chauffeur per ongeluk op het gaspedaal in plaats van de rem. De bakfiets werd (licht) aangereden, de wagen schoot over de weg en belandde aan de overkant van de weg in een gevel van een leegstaande woning. De chauffeur kwam gelukkig met de schrik vrij en raakte niet gewond.

Ook de vrouw die met de bakfiets reed en de kinderen bleven ongedeerd.