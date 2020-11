Wagen duikt in de vaart

De bestuurder van een personenwagen die in de richting van Westkapelle reed, verloor ter hoogte van de Schipdonkvaart West, de controle over zijn voertuig, ramde een dertigtal meter brugreling en belandde in de vaart. De man kon op eigen kracht zijn voertuig verlaten en werd, in afwachting van de komst van de hulpdiensten opgevangen door een voorbijganger. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Rond 8 uur werd zijn auto, met assistentie van het duikteam van de brandweer, uit het water getakeld.