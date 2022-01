Wagen brandt volledig uit op E40 in Veurne

Een Franstalig koppel met twee honden in de wagen was onderweg richting Frankrijk toen er plots rook van onder de motorkap van de wagen kwam. Ze konden de wagen nog net op tijd op de pechstrook parkeren en het voertuig verlaten. Het koppel probeerde de brand nog zelf te blussen, maar dat lukte niet meer. De toegesnelde brandweer kon de wagen enkel nog nablussen. Het koppel werd met hun honden gedurende de interventie opgevangen in een ziekenwagen die daar toevallig voorbijreed. Ze werden later door een andere ambulance naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht voor een medische controle.

Er was korte tijd wat hinder voor het verkeer in de richting van Frankrijk.