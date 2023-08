Wagen brandt volledig uit op E40 bij Nieuwpoort

Het incident deed zich kort na 14 uur voor op de E40 tussen Nieuwpoort en Veurne. Kort voor de afrit in Oostduinkerke merkte een bestuurder plots rookontwikkeling op. Even later stond de BMW op de pechstrook helemaal in brand.

De hulpdiensten snelden ter plaatse om de wagen te blussen. Tijdens die tussenkomst van de brandweer moest de rechterrijstrook een tijdje afgesloten worden. Het incident zorgde voor een file van ruim vijf kilometer, maar na ongeveer anderhalf uur was de autosnelweg richting Frankrijk opnieuw helemaal vrijgemaakt.