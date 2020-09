Wagen brandt uit, twee rijwoningen lopen schade op

In de Stationsstraat in Oudenburg is dinsdagmorgen een wagen volledig uitgebrand. Door de vlammen en de rook liepen ook twee rijwoningen schade op.

Dirk Halewyck (66) reed rond 11.15 uur met zijn Renault Espace in de Stationsstraat richting Oudenburg centrum, toen de motor plots sputterde. “Ik geraakte niet in tweede versnelling, en mijn motor deed raar”, vertelt Dirk. De Oudenburgnaar besliste om zijn wagen aan de kant te zetten. Maar bij het heropstarten van de auto liep het fout.

“Ik zag plots een grote vlam uit de motor, ter hoogte van de linkervoorband. Ik haalde mijn identiteitspapieren en laptop nog uit de wagen, en probeerde de vlammen zelf te blussen. Maar mijn brandblusapparaat was in tien seconden leeg. Ik moest machteloos toezien hoe de wagen in de vlammen opging”, zegt Dirk.

De brandweerposten van Gistel en Oostende kwamen ter plaatse. “Al van heel ver was een grote rookpluim zichtbaar. Omdat er ook een benzineplas onder de wagen was, zijn we beginnen blussen met schuim om alles af te dekken”, duidt brandweerkapitein Dirk Maertens. De politie Kouter sloot tijdens de bluswerken de Stationsstraat af voor alle verkeer. De Renault Espace brandde volledig uit. “De wagen dateert van 1993 en was nog niet lang geleden gekeurd als oldtimer. Vooral mijn zoon zal dit jammer vinden, want hij is gek van oldtimers”, zegt Dirk.

Twee aanpalende woningen liepen door de vlammen en de hevige rook ernstige schade op. “Ik was binnen aan het eten, toen de buren me er plots attent op maakten dat er een wagen voor de deur in lichterlaaie stond. De schade aan mijn huis is niet min. De gevelbekleding, de dakgoot, twee ramen, en de voordeur zijn ernstig beschadigd”, reageert één van de bewoners. Omdat ook een elektriciteitskast volledig uitbrandde, kwam de nutsmaatschappij ter plaatse.

De precieze oorzaak van de autobrand is nog niet duidelijk.