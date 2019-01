Op de autosnelweg A10/E40 in Oudenburg is dinsdagnamiddag een wagen volledig uitgebrand. De bestuurster bleef ongedeerd.

Het incident gebeurde rond 13.30uur, vlak voor de afrit in Oudenburg. Wat er precies is misgelopen is niet duidelijk, maar de bestuurster kon haar voertuig gelukkig tijdig op de pechstrook zetten. De brandweerposten van Oostkamp, Oostende, en Brugge werden opgeroepen. Toen de brandweer ter plaatse kwam stond de wagen in lichterlaaie. Het vuur was snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. De vrouw kwam er met de schrik van af. Haar wagen moest getakeld worden.