Wagen brandt uit in Heule, bestuurder ongedeerd

Een autobrand heeft vrijdagavond even voor opschudding gezorgd langs de Guido Gezellelaan in Heule. De bestuurder kon op tijd de auto stoppen en het voertuig verlaten.

De bestuurder van een kleine Mazda wil iets voor 18 uur vanuit een private weg aan de achterzijde van scholengroep Athena campus Heule richting de Guido Gezellelaan rijden. Na enkele honderden meter merkt hij vlammen op onder de motorkap. De man, een Spanjaard die in de buurt werkt, stopte meteen en kon zich uit de voeten maken.

Luide knallen

Buurtbewoners werden opgeschrikt door enkele knallen die met de brand gepaard gingen. “Ik hoorde een luide knal en trok de voordeur open om te kijken van waar deze kwam. Toen stond de wagen al in lichterlaaie. Gelukkig had de bestuurder zich toen al in veiligheid kunnen brengen”, getuigde een buurtbewoonster die vlakbij woont.

Het waren de buurtbewoners die de brandweer alarmeren. Die was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de kleine wagen volledig uitbrandde.

Tijdens de bluswerken bleven zowel de Guido Gezellelaan als de Moorseelsestraat enige tijd afgesloten voor alle verkeer. (ND)