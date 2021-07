Op de E403 ter hoogte van Lichtervelde is vanmiddag rond halfeen een ongeval gebeurd in de richting van Brugge.

Een bestuurder van een BMW was tegen de vangrail gereden en zijn voertuig boorde zich eronder. Hij is lichtgewond naar het AZ Delta in Torhout gevoerd, zijn vrouw kwam er met de schrik van af. De rechterrijstrook werd afgezet en de takeldienst kwam ter plaatse. Daardoor was er een kleine file ontstaan tot aan Beveren-Roeselare. Intussen is de rijbaan weer vrijgemaakt.