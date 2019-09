Wafelfabriek Ieper uitgebrand

In Ieper is wafelproductiebedrijf Dimabel uitgebrand. Niemand raakte gewond.

De brandweerzone Westhoek werd rond half één vannacht opgeroepen voor de brand. Het bleek een uitslaande brand in het bedrijf in de Rozendaalstraat.

Het bedrijf is helemaal uitgebrand. Op dat ogenblik was er niemand in het gebouw aanwezig. De brandweer kon wel de bedrijven ernaast vrijwaren. (Lees verder onder de foto)

Grote middelen

Brandweerzone Westhoek laat weten dat ze nog de hele dag zullen moeten nablussen. Vannacht zijn in elk geval de grote middelen ingezet: 62 brandweerlieden, 4 autopompen, 4 tankwagens en drie ladderwagens.

Het bedrijf maakt al meer dan twintig jaar biologische, suikervrije en fairtradewafels. Het bedrijf werd opgericht in 1997 en verhuisde in 2009 van Reningelst naar Ieper. Door de brand zijn achttien medewerkers technisch werkloos.