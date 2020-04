Wachttijden voor crematies zijn verdubbeld

In normale tijden is de wachttijd voor een crematie in Kortrijk 3 of 4 dagen, maar door de vele corona-overlijdens is die opgelopen tot 8 dagen. En dus is de capaciteit verhoogd. Jan Sabbe, directeur Uitzicht: "Wij kunnen normaal gezien 18 crematies per dag verzorgen, we hebben dat aantal naar 21 crematies per dag opgetrokken. Dat is echt wel het maximum dat we technisch aankunnen. We hebben ook onze verlofdag Paasmaandag opgeofferd om wat bij te benen."

Sinds deze week is de helft van de crematies corona-gerelateerd. "Het is onwezenlijk, die aantallen die blijven binnenkomen. En ook de ongemakken, de stress naar de medewerkers toe, maar ook naar de families toe is zeer onwezenlijk."

Ook in Brugge is de capaciteit verhoogd, er zijn 4 extra crematies per dag en de afscheidsplechtigheden zien er helemaal anders uit dan normaal.