Wachtlijst met studenten aangegroeid: UGent gaat 100 studentenkamers in Brugge huren

De UGent gaat volgend academiejaar zowat 100 studentenkamers huren in een gebouw in Brugge. Dat is nodig omdat de dure huizenmarkt in Gent de wachtlijsten aan de universiteit heeft doen aangroeien tot 1.300.

Ter vergelijking: vorig jaar stonden 'slechts' 800 studenten op de wachtlijst voor een betaalbaar kot.

De dienst huisvesting van de UGent merkt dat de instroom groter is. "Studenten die anders niet op kot zouden gaan, krijgen nu toch die kans van hun ouders. Ook wie al een kamer huurde bij de UGent, deed dit jaar opvallend vroeger dan vorige jaren een nieuwe aanvraag. Vermoedelijk blijven huidige kotstudenten iets langer op kot om nog deel te kunnen nemen aan een normaal studentenleven."

Woningmarkt onder druk

Ook 200 uitwisselingsstudenten krijgen voorlopig geen kamer te pakken, vorig academiejaar waren dat er nog 150. "Opvallend minder studenten twijfelen tussen op kot gaan of pendelen", zegt rector Rik Van de Walle over het probleem. "Nooit eerder groeide de wachtlijst voor de betaalbare studentenhuisvesting van de UGent zo snel."

De situatie dwingt de universiteit tot verregaande maatregelen. Volgend academiejaar zal de UGent zo'n 100 studentenkamers huren in een gebouw bij het station van Brugge. "Het is duidelijk dat de woningmarkt in Gent onder druk staat, veel studenten verblijven in niet-gereglementeerde studentenhuisvesting, gezinswoningen of gezinsappartementen", zegt de UGent.

"Geen impact op Brugse studenten"

Zowel Stad Brugge als de huisvestingsdienst van hogeschool Howest geven aan dat dit geen impact zal hebben voor de Brugse studenten. "We hebben al jaren een licht overschot op de kotenmarkt. Een aantal koten bleven hier leeg staan, en in Gent is er een tekort", zegt schepen van Huisvesting Franky Demon.

In Brugge opent in september ook een nieuwe leefcampus die plaats biedt aan bijna 140 Vives-studenten. Dat zorgt ervoor dat koten op de private markt nog vrij blijven voor andere studenten.

Internationale studenten

Het huren van de 100 studentenkamers in Brugge zal in eerste instantie voor extra capaciteit zorgen voor internationale studenten. Die zijn vaak voor een korte periode in Gent, wat het moeilijker maakt om geschikte accommodatie te vinden.

Ze zijn daardoor ook vaker het slachtoffer van 'scamming', waarbij 'spookkamers' worden gepromoot.

Vorig jaar stuurde de UGent nog 32 internationale studenten op hotel omdat er onvoldoende koten waren. Ze kregen van de directie van de Holiday Inn een aantrekkelijk tarief.

Voor internationale studenten die een kot zoeken in Brugge kan er in de toekomst misschien wel een probleem opduiken. "We zullen moeten monitoren of ook zij straks nog een kot vinden. Veel kotbazen willen vaak niet voor een korte periode verhuren", zegt de dienst huisvesting van Howest.

Meer studenten dan koten

De aantrekkelijkheid van Gent als studentenstad jaagt de prijzen op de woningmarkt al jaren de hoogte in. Bijna 10.000 studenten huren vandaag geen regulier kot, maar een gezinswoning, blijkt uit een recente studie. Voor elke drie inwoners loopt er in Gent ook één student rond.

De voorbije twintig jaar kwamen er maar liefst 34.000 studenten bij, terwijl er in die periode slechts 3.800 erkende studentenkoten bijkwamen. De rest van het bedrag werd door de universiteit bijbetaald.

Extra kamers in Gent

Ook op het grondgebied Gent engageert de universiteit zich om vanaf 2024 honderden kamers te huren. In de kamers die vanaf 2024 in Gent worden gehuurd zullen onder meer studenten opgevangen worden die tijdens renovatiewerken niet meer in de verouderde homes terechtkunnen.

"De uitbreiding van betaalbare studentenhuisvesting komt tegemoet aan een dringende en uitdrukkelijke vraag van onze studenten en biedt een antwoord op het groeiende tekort aan studentenhuisvesting in de stad", aldus rector Rik Van de Walle.