De Deinsesteenweg in Tielt zal nog tot woensdagavond afgesloten zijn voor alle verkeer. Eergisteren ontstond daar plots een groot zinkgat in het wegdek door een rioleringsbuis die instortte.

Het was de bedoeling dat de drukke verbindingsweg vrijdagavond al terug zou opengaan. De riolering is intussen gerepareerd en ook de weg is grotendeels hersteld, maar het is nog wachten op de toplaag. Door het verlengde weekend kan de aannemer die pas woensdag aanbrengen.

