Waarschuwing kinderlokker is misverstand

In Kortrijk hebben de ouders van alle kinderen uit de Scholengemeenschap ‘Kortrijkse basisscholen’ een brief gekregen waarin gevraagd wordt om waakzaam te zijn voor een kinderlokker. Politiezone Vlas laat vrijdagavond weten dat het om een misverstand gaat.

Vrijdagavond laat PZ Vlas in een korte mededeling weten dat alles berust op een misverstand: "Vandaag, vrijdag 12 oktober 2018, voerde de Politiezone Vlas gericht en grondig onderzoek naar de meldingen van verdachte handelingen in schoolomgevingen in Kortrijk.

Daarbij werd door de PZ Vlas een betrokkene in beeld gebracht en verhoord. Daaruit bleek dat alles op een misverstand berust en er niets onrustwekkend aan de hand is. De zaak is bij deze dan ook opgelost."

Waarom die brief werd meegegeven:

De drie kinderen vertelden alle drie hetzelfde verhaal. Ze hadden het telkens over een onbekende man die hen benaderde. Als er te veel volk in de buurt kwam, koos hij het hazenpad. Hij verplaatst zich met een witte bestelwagen met geblindeerde ramen.

In de brief staat: “De politie is op de hoogte en zal een extra oogje in het zeil houden. Het is evenwel raadzaam om uw kind te vergezellen op weg van en naar school. Het is niet onze bedoeling om paniek te zaaien, we vragen wel om samen met ons alert te zijn.”

De zes scholen van Scholengemeenschap KBK zijn Sint-Paulus, Sint-Theresia, ’t Fort, Sint-Jozef, Damiaanschool en Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen.