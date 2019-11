Waardevolle kerkklok gestolen in Ieper

In de kerk van Sint-Jan bij Ieper is een waardevolle klok uit 1728 gestolen. De klok van 25 kilogram hing aan een zogenaamde klokkenstoel en stond vooraan in een zijbeuk van de kerk.

Vermoedelijk heeft iemand net voor Allerheiligen de klok meegenomen. De mensen van de kerkfabriek zijn er het hart van in en hopen dat de dief berouw krijgt en de klok terugbrengt.

De kerk van Sint-Jan bij Ieper is zo’n typische neogotische kerk die na de Eerste Wereldoorlog is heropgebouwd. Binnenin staan allerlei kunstschatten en tot vorige week woensdag hingen er ook twee dergelijke klokken. Eén is nu verdwenen.

Jennie Vandenbulcke, kerkfabriek Sint-Jan Ieper: "Dus moet in de loop van de dag voor Allerheiligen iemand de klok meegenomen hebben. Wie? Dat weten we niet. ‘k Hoop dat het niet is om te laten smelten maar wel omwille van de waarde en dat hij berouw krijgt en die terug brengt."

Terug van waar ze komt?

De klok heeft trouwens al meer dan eens z’n vaste stek verlaten. Een Canadese soldaat nam die in 1917 mee naar Engeland om die na de oorlog te gaan oppikken maar hij sneuvelde. Na de oorlog kwam de klok in Ieper terecht. "Er stond op St-Jan maar in feite was de Yvon. Dan ben ik gaan zoeken. Dan zijn we tot het besluit gekomen dat het niet onze klok was maar een klok van het gehucht St-Yvon."

En dat is een gehucht tussen Waasten en Komen. "Zouden ze in Waasten die klok niet terugwillen? Misschien staat die daar nu. Ha, dan is ze gered. Dan zijn we gerust. Ik zal een telefoontje doen naar Waasten om te vragen of die daar aangekomen is", zegt Jennie Vandenbulcke.

In elk geval zijn ze er in Sint-Jan niet gerust in. Na nog recente inbraken in andere kerken in de streek komen er hier alvast camerabewaking.