"Waardeloos voor de markt". Landbouwers die bonen telen, zien oogst verloren gaan

"Ze hebben nog geen honger! Ze beseffen het nog niet! De mensen beseffen het gewoon nog niet." Boer Johan Vanneste uit Hooglede teelt bonen, maar hij is woest. Water oppompen is voor hem te duur. Zijn bonenteelt is verloren. Een verlies van 20.000 euro. "Waardeloos voor de markt"

Niet alle boeren hebben de middelen om voortdurend water op te pompen langs kanalen. Sommige landbouwers zien hun teelt zelfs volledig verloren gaan. Zo is de bonenoogst van landbouwer Vanneste uit Hooglede nu al waardeloos omdat hij niet kan oppompen: "Als je water doet komen naar hier voor bonen, dat kost u teveel per hectare. Je moet dan nog mogen! We moeten naar de vaart gaan, naar bevaarbare waterlopen gaan en dat kost teveel geld om te brengen naar hier volgens dat je verdienste hebt aan de bonen." (Lees verder onder de foto)

"Waardeloos voor de markt"

De schade aan de bonen is intussen aanzienlijk. De planten blijven klein, en ook de bonen zelf zullen te klein zijn. En die krijgt Johan niet verkocht aan het diepvriesgroentenbedrijf. Hij heeft een contract afgesloten dat hem verplicht om 'mooie bonen' af te leveren. "Zelfs als de bonen half niet goed zijn, is het al niet goed. Het zijn kleine bonen, het zijn opgedroogde bonen, het zijn geen mooie bonen. Het is waardeloos voor de markt."

Verlies van 20.000 euro

De bonen kosten landbouwer Vanneste 2500 euro per hectare. En hij heeft er zo acht staan. Het verlies loopt dus al op tot 20.000 euro. Hij kijkt naar de overheid en vraagt om steun. "De overheid hier zou veel meer kunnen doen. Veel meer spaarbekkens aanleggen! De overheid zegt: we gaan de boeren ondersteunen voor spaarbekkens, maar als er worden aangevraagd, dan worden pas 7 op de 100 goedgekeurd."