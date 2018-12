Wie vanavond graag zelf vuurwerk afsteekt, checkt best vooraf of dat mag.

In heel wat gemeenten is het verboden om vuurwerk af te steken. In De Panne, Koksijde, Middelkerke en Oostende geldt er een totaalverbod. Ook in Gistel, Ichtegem, Mesen en Oostkamp mag je zelf geen vuurwerk maken.

In slechts negen West-Vlaamse gemeenten is vuurwerk maken toegelaten: dat geldt onder meer voor Kortrijk, Roeselare en Waregem.

Voorwaarden of beperkingen

Maar in de meeste gemeenten moet je ofwel een vergunning hebben of gelden er beperkingen.