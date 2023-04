Waar loopt Ventilus precies? Bekijk het hier in detail

Het tracé van de nieuwe Ventiluslijn kun je nu tot in de kleinste details online bekijken.

De Vlaamse Regering legde het traject eind maart vast voor de veelbesproken Ventilusverbinding. Die gaat - op 10 kilometer na - bovengronds. "Het was een technische beslissing om zo weinig mogelijk mensen te treffen", klonk het toen.

De nieuwe bovengrondse verbindingen situeren zich vooral langsheen de E403 tussen Izegem en Torhout (ongeveer 17km) en op het grondgebied van Lendelede (ongeveer 4km). In Zeebrugge, Zedelgem, Torhout, en (deels) in Izegem wordt een ondergrondse verbinding voorzien. In totaal zal 10km ondergronds komen te liggen.

Bekijk hier het tracé in detail.