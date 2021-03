Waar kun je al vanaf Hemelvaart in zee zwemmen?

Door de coronacrisis zullen mensen hun vakantie opnieuw meer in eigen land doorbrengen. Daarom zetten zes kustgemeenten al vanaf het Hemelvaartweekend elk weekend strandredders in.

Blankenberge en Knokke-Heist zijn er elk jaar vroeg bij om redders in te zetten op het strand. Nu komen daar ook Koksijde, Oostende, Zeebrugge en De Haan bij. Let wel, het gaat altijd om een beperkt aantal zones.

De jongste jaren konden we ook in de lente al genieten van aangename, soms zelfs zomerse temperaturen. Nu de activiteiten door de coronacrisis beperkt zijn, trekt de kust ook op warme lentedagen extra toeristen. Vandaar de beslissing van zes kustgemeenten om dit jaar al strandredders in te zetten vanaf het Hemelvaartweekend. Concreet zal een beperkt aantal redders worden ingezet in de volgende weekends: 13 mei t.e.m. 16 mei, 22 t.e.m. 24 mei, 29 en 30 mei en 5 en 6 juni.

Bredene, Nieuwpoort, Middelkerke en De Panne wachten tot half juni met het inzetten van strandredders.