Waar komt het nieuwe stadhuis van Roeselare?

‘Deze legislatuur zetten we de burger centraal door een bereikbare en betrokken dienstverlening’, zegt de stad. ‘Een belangrijke pijler binnen dit speerpunt is de realisatie van een nieuw stadhuis’.

Niet energiezuinig

Het is al langer duidelijk dat het huidige stadhuis niet meer voldoet aan de hedendaagse eisen. Het gebouw is niet energiezuinig. Belangrijk bij de keuze van de locatie van de nieuwe stadskantoren zijn de mobiliteit en de impact op de omgeving.

Drie mogelijke locaties, volgens studie

Uit een studie in 2017 kwamen drie mogelijke locaties naar voor. Op de huidige site zou het stadhuis kunnen worden afgebroken, met uitzondering van het historische deel aan de Markt. Daar kan een nieuwe stadskantoor worden gebouwd.

Een tweede optie is de buurt van het vernieuwde station. De vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer is daar een grote troef.

En tenslotte is de site van het voormalige Spillebad aan de Meensesteenweg. Dat oude zwembad zou kunnen worden afgebroken voor de bouw van de nieuwe stadskantoren, met ondergrondse parkeerplaatsen.

Of de uiteindelijke keuze één van deze drie opties is of als er nog een andere locatie uit de bus komt, dat zal pas in de late namiddag duidelijk zijn. Dan communiceert de stad Roeselare over de plannen.